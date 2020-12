Share Pin 1 Condivisioni

L’intervento è finanziato dal Comune per 500 mila euro

Bracciano, Tondinelli: “Pubblicato il bando per la rotatoria della Rinascente”

Pubblicato il bando per l’avvio dei lavori della rotatoria all’incrocio della Rinascente all’intersezione tra via Braccianese e via Settevene Palo. La scadenza è calendarizzata per il 15 gennaio.

Un intervento finanziato dal Comune di Bracciano per 500 mila euro facendo ricorso al fondo accantonato dai residui dei mutui già contratti in passato dalle precedenti amministrazioni e che erano rimasti inutilizzati:

“Finalmente – ha dichiarato il Sindaco Armando Tondinelli – grazie a un lavoro di razionalizzazione della spesa pubblica, possiamo realizzare anche questa importante opera attesa da anni senza gravare sulle tasche dei cittadini, un intervento che ha avuto un iter lungo e controverso a causa di intoppi burocratici”.

“Insieme all’altra rotatoria sulla via Braccianese, al rifacimento delle strade, si conclude un processo che garantirà concretamente lo snellimento della viabilità nell’intero comprensorio”.

“Ai cittadini di Bracciano continuiamo a portare fatti concreti in un periodo dove di chiacchiere se ne sentono abbastanza ma questa Amministrazione sta proseguendo con la realizzazione di quanto promesso”.