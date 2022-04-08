La decisione presa dal consiglio comunale lo scorso 8 marzo e la senatrice ha deciso di rispondere per ringraziare del gesto l’amministrazione comunale
Bracciano: conferita la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. La senatrice: “Un onore” –
Il consiglio comunale di Bracciano conferisce la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre e la senatrice risponde al Comune ringraziandolo
LA RISPOSTA DELLA SENATRICE AL COMUNE
𝘚𝘵𝘪𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘉𝘳𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘯𝘰,𝘦̀ 𝘶𝘯 𝘰𝘯𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘰𝘯𝘰𝘳𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘷𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘊𝘪𝘵𝘵𝘢̀, 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘢 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘶𝘯 𝘱𝘰’ 𝘮𝘪𝘢. 𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘰𝘯𝘰𝘳𝘪𝘧𝘪𝘤𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘳𝘦𝘢 𝘧𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘯𝘰𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘶𝘯 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘮𝘰𝘳𝘢𝘭𝘦, 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘤𝘰, 𝘮𝘢 𝘶𝘯 𝘪𝘥𝘦𝘮 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘳𝘢𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘪 𝘦 𝘯𝘦𝘪 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘊𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢𝘯𝘢 𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘧𝘢𝘴𝘤𝘪𝘴𝘵𝘢.𝘊𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘴𝘱𝘪𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘓𝘦𝘪 𝘦 𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘰𝘯𝘰𝘳𝘪𝘧𝘪𝘤𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘝𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢.𝘗𝘶𝘳𝘵𝘳𝘰𝘱𝘱𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘮𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘯𝘵𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘊𝘪𝘵𝘵𝘢̀ 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘷𝘰𝘳𝘳𝘦𝘪. 𝘊𝘪 𝘵𝘦𝘯𝘨𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘰̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘢 𝘢 𝘷𝘰𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪𝘦𝘳𝘰, 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘪 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢, 𝘥𝘪 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢̀, 𝘥𝘪 𝘦𝘨𝘶𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘧𝘳𝘢 𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘧𝘳𝘢 𝘭𝘦 𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯𝘰 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘪𝘮𝘰𝘯𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀, 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘨𝘰 𝘭’𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘮𝘰𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘭𝘦.𝘐𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘴𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘭𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘧𝘳𝘢 𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘥𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘗𝘢𝘦𝘴𝘦 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘰, 𝘮𝘢 𝘪 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘪 𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘰𝘯𝘰 𝘭’𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘢 𝘥𝘦𝘣𝘣𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘢𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘦 𝘭𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘧𝘳𝘢 𝘪 𝘱𝘰𝘱𝘰𝘭𝘪.𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘦 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘳𝘰 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘵𝘰 𝘢 𝘓𝘦𝘪, 𝘢𝘭 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘦 𝘦 𝘢𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 𝘥𝘪 𝘉𝘳𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢𝘯𝘰, 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘪 𝘊𝘰𝘯𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘪, 𝘓𝘪𝘭𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘚𝘦𝘨𝘳𝘦