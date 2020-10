Share Pin 0 Condivisioni

L’intervento è avvenuto alle ore 23

Bracciano, ambulanza non riesce a raggiungere la struttura: intervengono i VVF –

Questa notte, alle ore 23 circa, i Vigili del fuoco di Bracciano, si sono recati presso una R.S.A per assistenza al 118. Un paziente Covid positivo, colto da malore, è stato trasportato in ambulanza. A causa delle condizioni impervie del terreno, il mezzo dei sanitari non poteva raggiungere la struttura. In arrivo i vvf sul luogo dell’intervento con due automezzi. Dopo aver indossato tutti i dispositivi di protezione individuale, hanno scortato il personale sanitario all’interno della struttura. Una volta che i sanitari hanno stabilizzato l’uomo, i Vvf lo hanno trasportato per 2.5 Km fino ad arrivare in ambulanza.

L’intervento è terminato alle ore 00.40.