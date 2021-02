Share Pin 1 Condivisioni

Bracciano, a fuoco auto a GPL. Intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco alle ore 08:30 circa di stamani, sono stati allertati per un incendio di una Fiat Panda alimentata a GPL.

L’auto era parcheggiata in Via Santa Lucia. All’arrivo dei Vvf il fuoco aveva avvolto tutto l’automezzo e i Vigili del fuoco hanno subito estinto le fiamme mettendo in sicurezza l’area visto l’alimentazione a GPL dell’auto.

Sul posto anche i Carabinieri di Bracciano.