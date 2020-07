Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto il Comune. “Grazie alla Protezione civile La Fenice”

Blocco treni a Maccarese, Ladispoli ringrazia la Protezione civile La Fenice per il lavoro svolto ieri – Ieri, intorno alle ore 19,00, la Regione Lazio, ha attivato la Protezione civile La Fenice di Ladispoli, a seguito di un blocco della circolazione ferroviaria per un incidente verificatosi a Maccarese. Dove i treni erano rimasti bloccati per alcune ore, con conseguente stazionamento di viaggiatori nel piazzale della stazione. La Fenice é prontamente intervenuta con tre mezzi e dieci volontari per distribuire acqua e dare informazioni e supporto alle persone. Intorno alle 22,00 la situazione é tornata alla normalità.

Il consigliere delegato Emiliano Fiorini, intervenuto sul posto, a nome dell’amministrazione comunale di Ladispoli, ha ringraziato La Fenice per la prontezza e la professionalità che, come sempre, l’associazione ha dimostrato.