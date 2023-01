La squadra di Ciprigno affronterà il Basket Bee Sermoneta diretto concorrente per il terzo posto del girone B

Basket, per la Dinamo Ladispoli una domenica impegnativa –

Domenica a Latina la Pallacanestro Dinamo Ladispoli targata Mistercucina.com affronterà il Basket Bee Sermoneta, che al momento è il diretto concorrente per il terzo posto del girone B del campionato di serie D laziale.

La formazione di coach Ciprigno recupera Acconciamessa e Fois, e si presenterà così con la formazione tipo per quella che si prospetta una gara difficile e ostica su un campo che finora ha visto i sermonetani perdere solo una volta.

“Ci aspetta una settima molto impegnativa: la gara di domani è delicata, come ormai lo saranno tutte quelle da qui alla fine della fase di qualificazione” dice il Presidente e Direttore Operativo Luigi Fois “ma forse meno significativa e importante di quelle che affronteremo mercoledì 18 a Roma contro la Romana, partita che se vinta potrebbe già determinare il raggiungimento del nostro obiettivo minimo in questo campionato, e poi quella in casa di domenica 22 al PalaSorbo contro l’imbattuta prima della classe Città Futura. In modo molto pragmatico dico che fare 4 punti in queste 3 partite sarebbe bellissimo, è un obiettivo difficile, molto, ma non impossibile; certamente poi una cosa a cui tengo molto è quella di mantenere inviolato quel posto magico che è il PalaSorbo per noi. È per questo motivo che la partita di Latina, in questo contesto, è importante ma non particolarmente decisiva per noi. Quello che invece chiedo con forza e determinatezza ai miei giocatori e al mio coach è di vincere a Roma mercoledì, e poi, di fronte ai 500 tifosi che mi auguro di vedere sugli spalti del PalaSorbo, domenica 22 fare una partita che la gente possa ricordare per tanto tempo”.

Di certo c’è che la “Dinamo mania” a Ladispoli aumenta settimana dopo settimana, le partite casalinghe rappresentano sempre occasione di ritrovo festoso per una comunità sportiva di tutte le età fortemente motivata ed entusiasta, e il “sistema Dinamo” non finisce mai di stupire; vedremo alla fine della prossima settimana se anche questa volta sarà andata così.