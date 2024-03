Basket Ladispoli, “Che spettacolo al PalaSorbo la Mistercucina!” –

Domenica di grande sport a Ladispoli, domenica di festa. Erano almeno 400 le persone sugli spalti del Palazzetto dello Sport, con tanti bambini a sventolare bandiere e festoni vari: era il derby tra la Mistercucina Dinamo e il BKL.

Uno spettacolo con una coreografia ideata e realizzata dagli “ultra’” Dinamo degna di categorie ben superiori, uno spettacolo che sicuramente c’e’ stato piu’ sugli spalti che in campo, considerato che dopo pochissimi minuti la squadra “di casa”, quella Pallacanestro Dinamo che ormai punta apertamente al primo posto del girone laziale del campionato di serie D, aveva gia’ messo le cose in chiaro predominando nettamente sugli avversari del BKL.

Partita molto corretta, merito di tutti gli atleti in campo, che ha rafforzato ed alimentato il clima di grande festa sugli spalti; nell’intervallo lungo della partita, spinti dall’entusiasmo, si sono riversati in campo i piccoli cestisti di tutte e due le societa’ con una voglia di provare ad emulare “i grandi” tale che speaker e addetti alla sicurezza hanno dovuto faticare non poco per permettere la ripresa del gioco.

Ora la Dinamo e’ attesa da un doppio turno che decidera’ le sue sorti future: Sabato prossimo in trasferta contro Algarve e tra due settimane in casa contro Veroli, si giochera’ la possibilita’ di rimanere in solitaria al secondo posto o addirittura, se la Lazio dovesse commettere qualche passo falso, conquistare il primo. In qualsiasi caso, sia il primo che il secondo posto, le consentirebbero di avere il primo turno dei futuri playoff per la Serie C, almeno sulla carta, piu’ agevole e soprattutto con il vantaggio di una eventuale bella (i playoff si giocheranno tutti al meglio delle 3 partite) in casa, e visto che la casa e’ quella bella, comoda e soprattutto “caldissima” del PalaSorbo, questo tipo di vantaggio non sarebbe cosa da poco.

Parziali e Tabellini Mistercucina Dinamo vs BKL 97 – 58

29-20 52-33 76-39 97-58

Mistercucina Dinamo Ladispoli: Acconciamessa 2, Bernini 8, Profumo D 5, Profumo N 2, Mangiola 9, Fois (cap) 13, Verdone 11, D’Alonzo 11, Di Francesco 26, Campolungo 4, Laza 6, Bucci.