Autostrada A12: chiuso per una notte il tratto tra Fregene Maccarese e Torrimpietra verso Civitavecchia

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire la rimozione del cantiere – posto in atto per lavori di protezione e ripristino della scarpata – e per consentire la realizzazione della segnaletica orizzontale, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Fregene Maccarese e Torrimpietra, verso Civitavecchia, dalle 23:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 maggio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere Viale Luigi Gastinelli, Via dei Tre Denari e seguire le indicazioni per SS1 Aurelia direzione Civitavecchia e rientrare sulla A12 a Torrimpietra. In ulteriore alternativa, percorrere la SS1 Aurelia verso Grosseto, per poi entrare sulla A12 a Torrimpietra.