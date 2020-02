Condividi Pin 0 Condivisioni

Sarà attivo presso gli uffici legali degli istituti Atlante in via La Spezia 85 al piano terra

Associazione consumatori italiani: riapre lo sportello sul territorio

Importanti novità per l’associazione Consumatori Italiani più forti, la storica ass. di consumatori fondata nel 2009 da Biagio Camicia. “Dopo tante battaglie vinte contro i colossi del mercato economico e gli operatori commerciali scorretti, era arrivato il momento di una nuova riorganizzazione, e un nuovo potenziamento.” Afferma Biagio Camicia.

Nel consiglio direttivo di “Consumatori Italiani più forti” entrano nuovi soci: l’avv. Gianluca Greco e il dott. Antongiulio Crimaldi, L’Avv Greco, forte della sua esperienza decennale nella materia della tutela al consumo sarà l’avvocato ufficiale dell’associazione e presterà assistenza legale ai cittadini del territorio. Riconfermato il dott. Biagio Camicia come presidente.

Per tutti i cittadini del litorale sarà attivo uno sportello a Ladispoli c/o gli uffici legali degli istituti Atlante (via La Spezia 85, piano terra), nei seguenti giorni e orari:

– lunedì (16-18, su previo appuntamento telefonico)

– sabato mattina (10-12)

La consulenza legale riguarderà telefonia, gas, bollette, acqua, anatocismo bancario, assicurazioni e tributario.

Saranno tante le azioni che l’associazione intende compiere al fianco dei cittadini, in modo da tutelare i più deboli.

Al via la campagna tesseramento 2020 con una offerta sociale per over 25, donne e pensionati. Per info 3207594904-3281649675 consumatoritalianipiuforti@gmail.com