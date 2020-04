Condividi Pin 4 Condivisioni

Operazioni effettuate dal Reggimento difesa CBRN “Cremona”. L’esercito ha accolto la richiesta della Asl Roma 4

Asl Roma 4, sanificato l’Hospice Carlo Chenis di Civitavecchia – E’ avvenuta questa mattina la sanificazione dell’Hospice Carlo Chenis di Civitavecchia da parte del Reggimento difesa CBRN “Cremona”. L’esercito ha accolto la richiesta della Asl Roma 4, così come è avvenuto nei due nosocomi con l’intervento dei vigili del fuoco delle scorse settimane. La Asl Roma 4 ringrazia il colonnello Stella per la disponibilità e per la professionalità offerta. A seguito di questo intervento, la Asl ha richiesto all’esercito la possibilità di poter intervenire in altre strutture della Asl e presso alcune strutture accreditate sul territorio aziendale. Si rappresenta, come già indicato in precedenza, che le attività di sanificazione sono quotidianamente svolte direttamente dalla Asl Roma 4, e risultate efficienti al pari delle sanificazioni effettuate dai vigili del fuoco, come riscontrato dai vigili stessi.Il supporto da parte dell’esercito e dei vigli del fuoco, permettono una sanificazione più rapida, con la possibilità di poter agire sugli ambienti in fretta e renderli di nuovo attivi in breve tempo.