Asl Roma 4: giornata di prevenzione all’obesità –

Martedì 10 ottobre è la giornata nazionale dedicata alla prevenzione dell’obesità il SIAN della Asl Roma 4, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, attraverso il Centro Prevenzione Soprappeso e Obesità, ha deciso di organizzare due diversi Open day sul territorio per sensibilizzare la popolazione sui rischi derivanti dall’obesità e informare sulle buone pratiche per restare in forma. Per l’occasione gli specialisti della Asl saranno a disposizione degli utenti per dare informazioni e sensibilizzare sulle patologie correlate all’obesità e le buone pratiche di salute. Il focus di questa edizione è dedicato alla Sarcopenia, la riduzione della densità della massa muscolare e delle ossa.

Gli utenti troveranno gli stand della salute dalle ore 9 alle ore 12 a Civitavecchia in via Terme di Traiano 39 e a Bracciano a via Domenici 7.