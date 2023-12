Arrivano i condoni a Campo di Mare, il PD: “La delibera pietra miliare per continuare il processo di riqualificazione della frazione marina”

L’assessore Riccardo Ferri: “Con l’atto parte il rilancio commerciale del lungomare dei Navigatori Etruschi”

E’ stato un consiglio comunale dal peso specifico importante quello tenutosi ieri presso il palazzo del Granarone, a Cerveteri. La massima assemblea pubblica etrusca, infatti, ha votato all’unanimità la delibera che permette ai proprietari degli stabili di Campo di Mare di ottenere il condono. Condoni che riguardano anche i negozi presenti in zona Piazza Prima Rosa e zone adiacenti.

Un lavoro venuto da lontano a cui ha lavorato molto alacremente anche l’attuale assessore all’urbanistica, Riccardo Ferri.

“C’è enorme soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo storico per i cittadini di Campo di Mare e per tutto l’indotto economico che potrà svilupparsi a favore dell’intero territorio di Cerveteri. La delibera, votata all’unanimità, permetterà di rilanciare le attività commerciali a piazza prima Rosa: attività che saranno il fulcro dello sviluppo economico del lungomare”.

Ad esprimere soddisfazione anche il capogruppo del partito democratico etrusco, Linda Ferretti.

Arrivano i condoni a Campo di Mare – Linda Ferretti

E’ tutto il partito democratico di Cerveteri ad esultare per il risultato.

“Quella di ieri è stata una giornata fondamentale per il futuro della nostra città. La delibera approvata da tutto il consiglio comunale di Cerveteri segna un passo fondamentale per lo sviluppo della frazione marina e di tutto il territorio di Cerveteri. Il partito democratico ha giocato un ruolo fondamentale affinché si raggiungesse questo importante risultato. La possibilità di condonare i negozi della zona di Piazza Prima Rosa rappresenta un volano incredibile per l’economia della città. Un plauso va al lavoro dell’assessore all’urbanistica, in quota PD, Riccardo Ferri, agli uffici comunali e a tutta l’amministrazione per questo grande risultato”.

“Il Partito democratico di Cerveteri – si legge in una nota stampa – esprime grande soddisfazione per l’approvazione della delibera che consentirà il rilascio dei condoni di Campo di Mare, approvata all’unanimità nella seduta del Consiglio Comunale di ieri”.

“Il Direttivo tutto – prosegue la nota – ringrazia l’egregio lavoro svolto dall’assessore Riccardo Ferri e dagli uffici che nell’ultimo periodo hanno lavorato con grande sollecitudine per risolvere un problema che da 50 anni attanaglia la nostra preziosa frazione. La delibera è un’altra pietra per continuare la riqualificazione della frazione balneare di Cerveteri, che auspichiamo diventi presto il centro di uno sviluppo turistico nel quale il crediamo da sempre. Un grande plauso va all’amministrazione – chiosa la nota – con la certezza che questo sia soltanto un punto di partenza verso un miglioramento della vita dei cittadini che fino a oggi hanno vissuto nell’incertezza”.