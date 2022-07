Colazioni internazionali a buffet dolci e salate, e i prodotti tipici della tradizione italiana e campana al fianco di quella continentale

Il 2 Luglio del 2021 apriva al centro di Ladispoli, in Piazza Martini Marescotti, Sarusso Pizza e Bollicine. Un successo strepitoso per la pizzeria napoletana più gettonata del litorale. Il 2 Luglio 2022 apre Sarusso Café: la tradizione italiana e campana della colazione, al fianco di quella internazionale.

Colazioni dolci e salate: il 2 Luglio apre Sarusso Café

Tutto ruota intorno al caffè: la certezza di un buon caffè come pretende la tecnica napoletana è il pretesto per sedersi nella veranda di Sarusso e godersi una colazione da re e da regine. Brioches, cornetti, ciambelle, ma anche uova, salumi e molto altro: per chi la colazione la ama dolce e per chi la ama salata!







Per festeggiare il primo anno di Sarusso e in occasione dell’apertura di Sarusso Café, Sabato 2 Luglio chi passerà a fare gli auguri avrà in goloso omaggio.

Sarusso Café sarà aperto tutti i giorni con i servizi di colazione a buffet (con prezzo fisso di 5€ a persona) e con tutti i servizi di bar, dalle ore 6:45 alle 12:00.

Sarusso riapre alle 17.00 per straordinari aperitivi, cena e dopocena.

Prenotazioni tavolo e consegne a domicilio: 06 994 7637. Sarusso sui social: pagina facebook | pagina instagram.

