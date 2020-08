Condividi Pin 1 Condivisioni

Lustro per il territorio

Anguillara Sabazia, grande successo per il Torneo Replat Open organizzato dalla famiglia Zugarelli – Grande successo di presenze per il torneo Replat Open di Anguillara Sabazia. La finale maschile è stata vinta dal tennista Marco Viola mentre quella femminile da Anne Schäfer.

Grande soddisfazione per il Tennis Club Vigna di Valle che, a dire dei partecipanti, ha organizzato con successo una manifestazione che promette altre nuove stagioni con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso di respiro internazionale. Oltre centinaia i partecipanti al torneo che si è tenuto nella splendida cornice di Vigna di Valle nel rinomato Tennis Club della famiglia Zugarelli una struttura accogliente dotata di campi da tennis, padel e piscina e un mini campo da beach tennis e volley. Dopo la premiazione l’evento si è concluso con l’intrattenimento del comico Sergio Giuffrida.

Il torneo ha visto la partecipazione di innumerevoli sponsor del territorio, attività storiche di Anguillara quali Settimi Arredamenti, Queen Car 2000 ma anche catene importanti come Money360 oltre ai partners rappresentati dalle principali prestigiose agenzie immobiliari del circondario quali Area Immobiliare di Bracciano, Tetto Immobiliare di Anguillara, Solo Affitti e B&B Group. Preziosa la presenza del filmmaker professionista Luca Tedesco che ha dato comunicazione puntuale sulla pagina ufficiale Facebook “Torneo Tennis Replat 1.500 Open”. L’evento ha visto anche la partecipazione de L’Osservatore D’Italia e della giornalista Chiara Rai.

Significative le parole del padrone di casa, il presidente Carlo Zugarelli, uno dei più talentuosi tennisti italiani nei primi anni 70 il quale ha puntato l’accento sull’importanza di manifestazioni come il torneo Replat per rilanciare un territorio meraviglioso. Preziosa la presenza costante di Leonardo Zugarelli e le continue visite di Luca Zugarelli che si è diviso tra l’attività agrituristica e il tennis club. Di generazione in generazione, ottima la performance delle giovani promesse del tennis, i ragazzi di casa del Tennis Club Vigna di Valle Edoardo, Gabriele, Matteo, Ginevra e Susanna Zugarelli.

Preziosa la presenza dell’amico della famiglia Zugarelli Sergio Manciuria, presidente dell’associazione Anguillara Svolta e candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali di Anguillara, presente sul palco per la premiazione finale insieme alla graditissima partecipazione del consigliere regionale Pd Emiliano Minnucci. Sul posto anche molti esponenti della politica di Anguillara e non solo.Tutte le foto i video della manifestazione sono presenti nella pagina Facebook Torneo Tennis Replat 1.500 Open.

https://www.facebook.com/Torneo-Tennis-Replat-1500-open-113781977043438