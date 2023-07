Ancora si sta preparando per affrontare la prossima stagione in C: è la sua prima amichevole con una squadra di A e con il Latina

Andrea Ancora arbitrerà l’amichevole Roma – Latina a Trigoria –

Prove di serie A per Andrea Ancora, l’arbitro di Ladispoli che è stato designato per dirigere l’amichevole tra Roma e Latina, in programma domani mattina a Trigoria.

Il fischietto della sezione di Roma 1 ha dovuto interrompere le sue vacanze, dopo aver ricevuto la chiamata per la gara della squadra capitolina.

È la prima volta che dirige una formazione di serie A in amichevole, stessa cosa per il Latina che non ha mai incontrato in campionato.

Ancora, che si sta preparando per affrontare la quarta stagione in serie C, è considerato uno dei fischietti più promettenti della nostra regione.