“Vela Day”, Domenica 11 giugno alle ore 12:00 la cerimonia dell’Alzabandiera all’Associazione Nautica Campo di Mare

Alzabandiera e “Vela Day”, inizia l’estate dell’Associazione Nautica Campo di Mare – “L’Associazione Nautica Campo di Mare rappresenta un pezzo di storia di Cerveteri, della nostra Frazione balneare e un punto di riferimento per bagnanti e villeggianti da oltre mezzo secolo, dal lontano 1969. Domenica 11 giugno alle ore 12:00, cerimonia dell’alzabandiera per il 54esimo anno consecutivo, una tradizione che prosegue negli anni e che per tutti, rappresenta l’inizio ufficiale della stagione estiva e delle giornate di mare. A Celso Caferri, storico Presidente dell’Associazione, a tutto il Direttivo e ai soci, l’augurio di una buona estate!”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Nel corso della sua storia l’Associazione Nautica Campo di Mare ha rappresentato anche formazione, conoscenza e rispetto del mare e dell’ambiente – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ogni anno infatti, organizza corsi e progetti sia in spiaggia che nelle classi con i ragazzi delle Scuole del territorio per trasmettere loro la passione per il mare e per la vela e per la natura. Proprio alcuni giorni fa, nell’ambito del progetto Velascuola, hanno accolto in spiaggia 70 alunni dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri facendo vivere loro dopo le lezioni invernali tenutesi in classe, un’esperienza unica ed emozionante in barca. Un’iniziativa che si svolge da tanti anni e che Celso Caferri, tra l’altro anche Medaglia al Merito Sportivo C.O.N.I., e il Direttivo dell’Associazione Nautica sposano sempre con grande entusiasmo”.

“Questo fine settimana coinciderà anche con un altro grande appuntamento dell’Associazione Nautica Campo di Mare – prosegue il Sindaco Gubetti – sabato 10 e domenica 11 giugno si svolgerà il “VelaDay”, una due giorni nazionale della Federazione Italiana Vela per promuovere la cultura del mare, della vela e degli sport acquatici. Istruttori estremamente qualificati saranno a disposizione per svolgere lezioni introduttive e fornire informazioni sui corsi disponibili quali canoa, kitesurf, nuoto in mare, beach volley, mamanet e fitness. Invito dunque le famiglie e in particolar modo i giovani a partecipare sia all’open day che alla cerimonia dell’alzabandiera, sarà occasione per augurarci una buona stagione estiva tutti insieme”.