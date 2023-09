Allumiere: tutti con il CAI per una segnaletica internazionale

“Il progetto della segnaletica CAI è stato, fin da subito, un obiettivo che l’ ASSOCIAZIONE “IL CAMMINO DELL’ALLUME” si è prefissato” scrive Laura Sgamma. “Una sentieristica tracciata dal CAI (Club Alpino Italiano) fornisce al nostro territorio una visibilità che non ha mai avuto prima. Questo perché i tracciati vanno sul sito regionale e nazione del CAI e sono accessibili a tutti gli escursionisti e amanti delle passeggiate naturalistiche. Ad oggi il CAI sta lavorando constante sul nostro territorio e l’amministrazione Landi ci sta dando un grande supporto per l’implementazione di questo importante progetto. La collaborazione dell’amministrazione Landi e dei suoi delegati dimostra che si può lavorare insieme ponendosi come unico obbiettivo il ” bene” del nostro paese” continua la nota.

“Per questo vogliamo ringraziare l’ Amministrazione Comunale e il Sindaco Luigi Landi; il consigliere Carlo Cammilletti che ci accompagna instancabilmente in questa avventura e la delegata alla sentieristica Alessia Brancaleoni, che ci supporta sempre in ogni idea a in ogni nostro evento. Ringraziamo inoltre la dott.ssa Francesca Stefanelli, socia fondatrice della nostra associazione, per la constanza e la passione che ci sta dedicando; l’università Agraria di Allumiere nella persona di Paolo Travagliati per aver sempre creduto in noi e per continuare a farlo ogni giorno. Ringraziamo la sezione CAI di Roma, tutte persone splendide e di estrema competenza, siamo felici davvero di averli conosciuti. Per noi dell’associazione oggi, vedere il CAI di ROMA a lavoro sul nostro territorio è motivo di vanto e di grande orgoglio perché è il frutto di un lavoro lungo e cavilloso”.

“La convenzione stipulata fra il CAI, il Comune di Allumiere, l’università Agraria e la nostra associazione è infatti datata AGOSTO 2022, ma è stato un punto d’arrivo di un lavoro che l’associazione ha portato avanti per più di un anno. Il tutto grazie al supporto di tante persone, tra cui Brunella Franceschini che ha contribuito fattivamente alla stesura della convenzione e che ringraziamo”.

“Sicuri che questa sia la strada giusta per valorizzare un territorio ricco di tesori tutti da scoprire, ci impegniamo a continuare il lavoro iniziato e vi terremo aggiornati sulle prossime tappe” concludono i membri dell’associazione.