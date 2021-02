Allumiere, soddisfazione per il Concorso dedicato a Cardinali

Share Pin 1 Condivisioni

Ruberti: “Ci impegneremo a sostenere questa iniziativa perché è un presidio fondamentale di cultura”

“Esprimiamo grande soddisfazione per il coinvolgimento della Regione in questa iniziativa”, ha dichiarato il Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti.

L’occasione è stata la conferenza stampa di presentazione della VI Edizione Concorso internazionale di Composizione per Marce “Città di Allumiere”.

“Non ho avuto il piacere di conoscere il Maestro Rossano Cardinali a cui è dedicata questa VI Edizione del Concorso – ha aggiunto Ruberti –, ma ho potuto apprezzare attraverso le parole di chi è intervenuto oggi le qualità professionali e umane nonché l’impegno nel dare continuità attraverso l’Associazione Amici della Musica al lavoro intrapreso negli scorsi anni”.

“Un’esperienza, dunque, che ci impegneremo a sostenere anche come Regione Lazio perché associazioni come questa, che sono presidi fondamentali di cultura ma anche di passione sociale e civile, arricchiscono la qualità della vita di tutti noi”.

“Da questo punto di vista – prosegue Ruberti – lo sforzo che stiamo compiendo in questi mesi difficilissimi è quello di non disperdere questo patrimonio di realtà e attività per essere pronti presto alla ripartenza”.

Una ripartenza, dice il Capo di Gabinetto che “oggi vediamo un po’ più vicina grazie alla campagna vaccinale”.

“Il settore cultura è tra quelli che ha sofferto di più – aggiunge –, ma siamo felici di vedere realtà d’eccellenza come quella di Allumiere che sta già progettando la stagione estiva immaginandola con il giusto ottimismo e le giuste prospettive grazie anche all’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione comunale e dal sindaco Antonio Pasquini”.

“Questo tipo di progetti rispecchia pienamente quello a cui noi abbiamo lavorato in questi mesi, seguendo l’indirizzo del Presidente Nicola Zingaretti” dice Ruberti.

“Vedere concretamente realizzate queste azioni dimostra che il lavoro fatto in questi mesi dalla Giunta e dalla Commissione Cultura, a cui ha preso parte anche la Consigliera Marietta Tidei con altri colleghi in grande unità d’intenti, è la strada giusta”.

“Altro elemento fondamentale è il lavoro svolto grazie a questa iniziativa sui giovani: un patrimonio di ricchezza imprescindibile su cui la Regione sta investendo fortemente per dare occasioni in più ai ragazzi di esprimersi e valorizzare la loro creatività e le loro qualità artistiche”.

“Colgo l’occasione per ricordare che sabato si terra’ la finale di Lazio Sound, una manifestazione che alla sua seconda edizione sta avendo un successo straordinario.

Sottolineo infine l’impegno della Regione nel trovare un equilibrio tra l’intervento sulla Capitale e il territorio, per le necessità che una città difficile come Roma, in particolare con quest’ultima amministrazione ha avuto in campo culturale.

Noi continuiamo però a impegnarci per dare una risposta anche alle piccole comunità come quella di Allumiere: un lavoro che ci ha dato grandi soddisfazioni in particolare quando ci troviamo di fronte ad amministrazioni vivaci e propositive come questa.

Tante occasioni che speriamo siano solo dei punti di partenza”.

“Ringrazio la regione Lazio per la costante vicinanza ai piccoli comuni che sono l’anima e la storia del nostro paese Italia. Ricchi di tradizioni, cultura e storia” dice Antonio Pasquini, Sindaco di Allumiere.

“Colgo l’occasione per ringraziare il dottor Ruberti ed il vice presidente Leodori per l’attenzione alle varie proposte culturali che proponiamo”.

“Il 12 giugno giorno della finale del concorso, con l’augurio che la pandemia sia sotto controllo, sarà l’apertura anche della “stagione estiva Allumierasca”.

“Un grazie particolare all’associazione amici della musica per il grande ruolo culturale e formativo per l’intera comunità”, aggiunge.

“Un plauso alla fondazione Cariciv che in questi anni ha sposato gli ottimi progetti proposti e presentati dall’assessore Brunella Franceschini, sempre più preziosa e fondamentale nella crescita culturale del nostro paese”, conclude il Sindaco.