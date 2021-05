Share Pin 1 Condivisioni

I giovani saranno impegnati in tre progetti. Franceschini: “Sono certa che questa esperienza sarà per i ragazzi occasione di crescita personale e professionale”

Allumiere, servizio civile in Comune per sei ragazzi

Allumiere ha aperto la porta ai ragazzi che a breve inizieranno l’esperienza del servizio civile: giovedì scorso, 20 maggio, sei di loro sono stati accolti nella sala del Consiglio Comunale

Oltre all’ssessora alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Allumiere Brunella Franceschini, erano presenti la Responsabile dell’Ufficio Cultura Maura Maffei, le impiegate e referenti di progetto Marina Bentivoglio e Flavia Verbo, e il Coordinatore della Prociv di Allumiere Alfonso Superchi.

Nell’augurare loro buon lavoro, l’Assessora Franceschini ha auspicato che l’esperienza si possa rivelare preziosa per i ragazzi.

“Sono certa – ha detto – che questa esperienza sarà per i ragazzi occasione di crescita personale e professionale, il servizio civile è una risorsa importante soprattutto per una piccola comunità come la nostra”.

“Abbiamo lavorato a lungo per vedere attuati i progetti di servizio civile, certi che l’impegno civico possa essere un importante motore di sviluppo sociale e culturale”, ha aggiunto.

“Un ringraziamento particolare ad ANCI Lazio il cui lavoro di coordinamento dalla fase di progettazione a quella di selezione ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo; insieme siamo già a lavoro per i progetti da attuare nel prossimo anno”, ha concluso.

I progetti in cui saranno impegnati e formati i ragazzi sono tre: il progetto “Scoprilmuseo”, nell’ambito del Museo Civico K. De La Grange, al quale sono destinati 2 giovani; il progetto “Bibliocultura”, nell’ambito della Biblioteca Comunale, di cui si occuperanno 2 ragazzi, e infine il progetto “Procivita”, che vedrà 2 ragazzi impegnati nella tutela e valorizzazione del territorio attraverso la Protezione Civile.

“A tutti loro – conclude il Sindaco Antonio Pasquini – va il nostro caloroso benvenuto e l’augurio che questa esperienza possa rappresentare un significativo bagaglio di conoscenze e competenze da spendere per la conquista di future occupazioni. Buon lavoro ragazzi!”.