“La bellezza è naturalezza“. Questa è la convinzione di Alessandro Dell’Anno, parrucchiere ed hair stylist appena tornato dalla 79^ Biennale del Cinema di Venezia, dove insieme al team COTRIL ha preparato le dive per il red carpet.

“A Venezia c’era un clima magico – raconta Alessandro – e non da tutti i giorni lavorare direttamente all’interno delle suite di grandi attrici e modelle per preparale ad eventi di rilevanza internazionale“.

Alessandro Dell’Anno, appena 31 anni ma con alle spalle una lunga preparazione ed esperienza sul campo, racconta le avventure che in questi anni lo hanno portato a lavorare, insieme al Team COTRIL, azienda di prodotti professionali per capelli estremamente attenta alle ultime tendenze della moda e dell’hair-styling, al fianco di grandi stilisti e volti noti del cinema e delle passerelle.

“Dopo un’importante esperienza di otto anni maturata in un noto salone di Fiumicino, da due anni ho aperto il mio salone al centro di Ladispoli, in Via La Spezia 66, che si occupa di bellezza a 360°. Siamo parrucchieri ed estetisti e siamo convinti che la bellezza e la sensualità siano caratteristiche da valorizzare con trattamenti che esaltano la naturalezza, e che permettano di sentirsi belle ogni giorno“.

Alessandro Dell’Anno e il look naturale

“A Venezia, per esempio, abbiamo realizzato acconciature lavorando sul controllo dei volumi, esaltando in modo naturale le caratteristiche delle modelle e delle attrici che abbiamo avuto l’onore di incontrare nel backstage. Ed è stato un vero successo“.

“Con la stessa filosofia accompagniamo ogni giorno le esigenze delle nostre clienti, garantendo un servizio sempre personalizzato ed unico. Anche per questo il nostro salone di Ladispoli è pensato per offrire accoglienza, comfort e privacy per ogni trattamento, dalla cura dei capelli, a quella delle mani e del corpo. Ci occupiamo direttamente di nails-art, make-up e cura del corpo, anche grazie all’uso di tecniche e macchinari estremamente innovativi, come pressoterapia, radiofrequenza, epilazione laser e molto altro“.

“Inoltre offriamo pacchetti di massaggi grazie alla nostra operatrice specializzata, esperta in tecniche innovative ed efficaci. Un servizio completo per la bellezza ideale per ogni esigenza: dalla cerimonia, allo shooting, al benessere e la bellezza di tutti i giorni“.

Il team COTRIL e le passerelle internazionali

Non è la prima volta che Alessandro Dell’Anno partecipa ad eventi di caratura internazionale. “Quando ti appresti a partecipare ad un evento importante come Venezia 79, o ad affiancare grandi stilisti come Elisabetta Franchi e grandi marchi come Calzedonia, servono mesi di studio e di preparazione” – spiega l’hair stylist. “Sai che le tue pettinature dovranno riuscire ad esaltare abiti e make-up curati da professionisti eccellenti ed è necessario grande lavoro e sacrificio. Per questo noi scegliamo esclusivamente prodotti professionali, in linea con le tendenza in voga e con un effetto che non risulta mai artificiale“.





Ha particolarmente colpito, sulla passerella della 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, svoltasi al Lido di Venezia dal 31 agosto al 10 settembre 2022, l’acconciatura di Ludovica Bizzaglia, attrice conosciuta per molti ruoli tra cui quello di Anita nella fiction Un Posto al Sole. E le sue foto sono apparse su tutte le riviste di moda più prestigiose. “È stato davvero un onore ed un esperienza davvero entusiasmante lavorare nelle suite di attrici e modelle così in vista e prepararle a passerelle così importanti. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto e di essere riusciti a coniugare le nostre acconciature con outfit così prestigiosi. Ma lo stesso impegno lo mettiamo ogni giorno con tutte le nostre clienti. Siamo molto innamorati del nostro lavoro“.





Ludovica Bizzaglia preparata da Alessandro Dell’Anno e dal Team COTRIL per “Venezia 79” foto Getty Images

L’Hair Stylist Alessandro Dell’Anno sui social

