Alberghiero, Ascani: “Sulla Palestra disponibilità a riprendere il cammino” –

“Ieri mattina, sono stato invitato a partecipare all’assemblea degli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli dedicata alla questione della palestra”, dice Federico Ascani.

Oltre a lui erano presenti i sindaci di Cerveteri, Alessio Pascucci, e di Ladispoli, Alessandro Grando e l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali Fiovo Bitti.

“Erano presenti docenti e dirigenti dell’istituto con i quali avevo avuto modo di confrontarmi già un paio di settimane fa”, aggiunge Ascani.

“Tanti sono stati nel corso degli anni gli ostacoli che hanno impedito l’edificazione della nuova struttura. Fino alla revoca dei fondi nel 2017.

È stato importante ricostruire la storia, informando gli allievi e allo stesso tempo comunicando una ripresa dell’iter per la necessaria revisione del progetto esecutivo da parte dei tecnici.

Da sempre vicino agli allievi in questa lunga battaglia, ho ribadito la piena disponibilità a riprendere con tenacia e determinazione il cammino interrotto, superando lo scoglio dei finanziamenti già da oggi, seppur in una fase di transizione in quanto abbiamo un nuovo sindaco anche per la Città Metropolitana, Gualtieri, ma non ancora un nuovo consiglio metropolitano (nella consapevolezza di proseguirlo in maggioranza anziché all’opposizione come in questi anni passati.)

La volontà è quella di coinvolgere tutte le parti nel corso di questa nuova fase. Per questo ho insistito sulla presenza di studenti e docenti nelle varie fasi che affronteremo”.