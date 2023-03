Agostino De Angelis omaggia Paolini e Totò a Pistoia

Nella Biblioteca San Giorgio di Pistoia un omaggio a Pasolini e Totò con Elena Anticoli De Curtis e Agostino De Angelis

Un altro appuntamento importante con Pasolini nel Comune di Pistoia, questa volta legato alla figura di Totò, il principe della risata. La vita in maschera: quando Pasolini e Totò si diedero la mano – tra teatro, cinema e multimediale è il titolo del convegno promosso da PoieinLab nel quadro del progetto “Nuvole Corsare: percorsi pasoliniani”, insieme al Cipes (Centro di Iniziativa Pistoiese sull’Economia e sul Sociale), all’associazione culturale Archéo Theatron e all’Academy for Theatre, Cinema and Cultural Heritage di Agostino De Angelis.

L’evento, che si realizzerà Venerdì 17 marzo 2023 alle ore 10 nell’ Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, è dedicato al rapporto tra i due grandi personaggi e artisti italiani del panorama teatrale e cinematografico del ‘900, il Principe Antonio De Curtis in arte Totò e il più discusso intellettuale del tempo, Pier Paolo Pasolini con la presenza straordinaria di Elena Anticoli De Curtis, nipote di Totò.

Un percorso nel mondo del cinema pasoliniano legato alla figura di Totò in cui interverranno Alfonso Venturini, storico del cinema, Filippo Buccarelli, presidente di PoieinLab Ricerca Sociale, Giorgio Federighi, presidente del Cipes e la performance dal titolo: “Totò incontra Pasolini” con Elena Anticoli De Curtis e l’attore e regista Agostino De Angelis. La performance attraverso la recitazione di poesie e liriche di Pasolini e Totò, la proiezione di brevi spot dei film in cui i due artisti si confrontano dal punto di vista umano e professionale e soprattutto attraverso il racconto tra De Angelis e la De Curtis su le storie e gli aneddoti tra entrambi, daranno modo al pubblico di poter analizzare principalmente le due figure come uomini e non solo nell’ambito cinematografico. Un omaggio ai due personaggi che se pur diversi per età e cultura, hanno certamente però avuto un’attenzione comune ai problemi sociali e culturali del ‘900 in Italia: la sensibilità sul sociale e la natura, gli orientamenti politici, l’integrità morale, la dedizione al lavoro, il rapporto con gli affetti familiari, ma soprattutto erano accomunati da una profonda sensibilità d’animo e una poesia morale, che nasce e parla al cuore degli uomini. L’intento è una riflessione sull’Uomo oltre la schematizzazione della sua storia.