Condividi Pin 0 Condivisioni

Arrestata una 29enne, lei si difende: «È caduta dal letto»

Acilia, partorisce in casa e uccide di botte la neonata – Partorisce in casa e massacra di botte la neonata, uccidendola. La piccola, portata in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma, è morta dopo due giorni di agonia. La madre è stata fermata dai carabinieri di Ostia. La donna ha 30 anni ed è di origine svedese, domenica sera ad Acilia (Roma) si è accanita sulla bimba appena data alla luce, alla presenza della madre.

Sono state le due donne a chiamare l’ambulanza. Quando i soccorsi sono arrivati hanno assistito alla scena choc: sangue ovunque e la piccola con ferite profonde.