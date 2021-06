Share Pin 0 Condivisioni

Si tratta di un thriller ambientale globale ambientato in un giorno in cui anomalie e comportamenti innaturali negli animali marini stanno causando sconvolgimenti in tutto il mondo

A Torre Flavia le riprese della serie tv “The Swarm” –

Ci sarà anche Torre Flavia tra le location scelte dagli ideatori della serie Tv, “The Swarm”, un thriller ambientale globale ambientato in un giorno in cui anomalie e comportamenti innaturali negli animali marini causando sconvolgimenti in tutto il mondo.

La troupe si tratterà a Torre Flavia dal 7 giugno al 10 con le riprese che interesseranno la zona di Torre Flavia per tutta la giornata del 9 giugno dalle 6.30 alle 21.

E l’amministrazione comunale ha deciso di concedere il patrocinio gratuito all’opera, proprio come richiesto dagli ideatori.

La serie tv diretta dal regista Alan Taylor sarà prodotta da Frank Doelger, il produttore esecutivo de Il Trono di Spade.

Nel thriller milioni di strani vermi appaiono improvvisamente sul fondo del mare del nord, perforando il loro metano ghiacciato, minacciando di destabilizzare l’intera piattaforma continentale.

Sciami di mitili impediscono alle grandi navi di manovrare, meduse tossiche, aragoste e balene iniziano ad attaccare gli esseri umani lungo le coste del mondo.

Una situazione drammatica insomma, a cui dovranno far fronte un team di scienziati e militari.

Ovviamente la troupe ha assicurato il rispetto e la tutela delle dune.

(torna a baraondanews)