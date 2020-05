Condividi Pin 1 Condivisioni

Una proposta lanciata dal Professor Romano, docente di Cerveteri e Ladispoli che ha vinto la battaglia presso gli istituti scolastici

A settembre una campagna per diffondere i Diritti Umani nelle scuole

A settembre, il Professor Francesco Romano, docente di Cerveteri e Ladispoli, proporrà una campagna sui Diritti umani per le scuole. Un’iniziativa importante che prenderà il via, con l’intento di rendere consapevoli docenti, alunni e genitori sull’esistenza dei Diritti Umani, approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A.

Nel corso della sua carriera, Romano è intervenuto in più occasioni per poi vincere la sua battaglia dei Diritti Umani presso gli istituti scolastici.

Quando insegnava a Torino, per esempio, ha salvato una scuola da un preside che “copriva” l’uso di cocaina nell’edificio scolastico per poi ottenere un pensionamento anticipato di 6 o 7 anni; oppure un’altra volta Romano è riuscito a lottare per allontanare da una scuola un Dirigente Scolastico per gravi violazioni dei Diritti Umani.

Per questo motivo il Professore proporrà alle scuole l’importante campagna da portare tra i banchi di scuola.