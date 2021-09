A Santa Marinella arriva Sportello in Comune per contrastare crisi da sovraindebitamento

Siglato l’accordo con l’OCC dell’Ordine degli Avvocati e dell’OCC dell’Ordine dei Commercialisti per contrastare la crisi da sovraindebitamento

Parte oggi presso la sede comunale di via Cicerone n. 25 uno sportello informativo e divulgativo, grazie alla collaborazione tra il Comune di Santa Marinella e gli Organismi di composizione della crisi collegati rispettivamente all’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e all’Ordine dei commercialisti.

Il Sindaco Pietro Tidei : “sono sempre più i cittadini che a causa della crisi non riescono più a far fronte ai propri impegni finanziari, trovandosi in difficoltà economica. Negli ultimi anni un aiuto è arrivato dalla Legge 3/2012 sul Sovraindebitamento, che ha permesso a consumatori e piccoli imprenditori di ridurre il debito pagando in base alle proprie possibilità economiche. Con il Decreto Ristori la stessa legge, denominata “Salva-suicidi”, è stata riformata e migliorata, dando la possibilità al debitore di cancellare i debiti senza esborso di denaro, purché dimostri la sua meritevolezza e l’effettiva mancanza di alcun bene o capitale da poter offrire.

Il dato allarmante è che le categorie in difficoltà non ci sono solo cittadini disoccupati o imprenditori in crisi, ma anche i lavoratori dipendenti. Secondo l’Istat, infatti, ben il 6% delle famiglie con una persona di riferimento lavoratore dipendente vive in condizione di povertà assoluta, dati che si sono acuiti a seguito della pandemia.

Abbiamo quindi ritenuto doveroso, come Ente, attivare tale collaborazione, al fine di poter offrire una guida ai cittadini sulle soluzioni normative previste dalle attuali leggi”.

L’iter è stato seguito dagli Assessori Roberta Gaetani, Emanuele Minghella e Pierluigi D’Emilio, con il prezioso supporto del funzionario dei Servizi Sociali Luciano D’Avenia.

Assessore Roberta Gaetani :” Il Comune fornirà dei locali dove appositi professionisti offriranno un servizio di informazione e consulenza gratuiti relativamente alle nuove problematiche di sovraesposizione debitoria che richiedono una conoscenza specifica delle questioni economico- giuridiche. Nella mia qualità di libera professionista vorrei ringraziare i colleghi Avvocati Paolo Mastrandrea e Pietro Pagliafabris ed i Commercialisti Cristiano Sforzini e Marco Massaccesi rispettivamente Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e Delegato al relativo Organismo di composizione della crisi, nonché Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e delegato all’OCC, i quali , sebbene durante la pandemia la categoria dei liberi professionisti sia stata anch’essa duramente colpita, metteranno comunque a servizio della collettività le proprie nozioni gratuitamente, affinchè tutte quelle categorie in stato di disagio possano valutare di accedere ad una procedura per facilitare un risanamento dei debiti contratti”.

Per avere maggiori informazioni rivolgersi presso gli uffici comunali.