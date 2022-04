Si sarebbe dovuta svolgere nelle giornate del 29 e 30 aprile e 1 maggio

A Civitavecchia salta la fiera delle Macchine Agricole di Tarquinia

La 73ª edizione della Fiera delle Macchine Agricole di Tarquinia che quest’anno si sarebbe dovuta svolgere a Civitavecchia dal 29 al 1° maggio, molto probabilmente salterà.

Tra le possibili motivazioni, questioni legate all’organizzazione e a problemi burocratici.

O meglio, il presidente dell’associazione Pro Tarquinia, Paolo Giorgi, non avrebbe consegnato le fideiussioni e i pagamenti della Tosap e non si sarebbe neppure presentato al comitato di sicurezza che ha evidenziato enormi criticità. Il primo segnale è stato avvertito nella mattina di oggi, quando il Sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, ha presentato un ricorso al TAR del Lazio per annullare la delibera di giunta che autorizzava la manifestazione nel cuore di Civitavecchia, accompagnata da una lettera al Prefetto di Roma con la richiesta di attuare tutte le garanzie di legge.

Più tardi le prime conferme. L’Assessore al Commercio Dimitri Vitali ha riferito che a causa di disguidi burocratici, la Mostra Mercato delle Macchine agricole non sarà svolta: “L’Amministrazione comunale ha ricevuto questa mattina comunicazione dagli organizzatori di difficoltà verificatesi nelle ultime ore. Una decisione che ci lascia l’amaro in bocca, anche perché era ormai tutto stato definito nei minimi dettagli, per garantire una manifestazione che avrebbe portato occasione di fatturato per le attività locali, principale obiettivo dell’operazione che abbiamo messo in atto in questi giorni.

Mi corre l’obbligo di ringraziare quindi tutti coloro che avevano sostenuto l’azione del Comune, in particolare il dirigente di P. S. dottor Pipitone, il comandante della Capitaneria di Porto Filippo Marini, oltre al comandante di Polizia locale Ivano Berti e ai nostri uffici, che avevano programmato tutta l’operazione” ha detto.