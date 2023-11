A Cerveteri, un fiume di ragazze e ragazzi di tutta Europa sta partecipando alla Spartan Race

di Giovanni Zucconi

Stamattina, a Cerveteri, tra il Parco dellaLegnara e le piazzedel centro storico, si aggirava un’Umanità diversa dal solito. Si è materializzato un mondo che purtroppo esiste solo in queste occasioni, e che dura solo lo spazio di un giorno. Un fiume di ragazzi e ragazze ha sciamato stamattina verso il Parco della Legnara per registrarsi alla Startan Race, una manifestazione internazionale di corsa ad ostacoli che oggi ha fatto tappa a Cerveteri.

Ragazzi e ragazzi di ogni parte d’Europa. Probabilmente anche da tutto il mondo. Ragazzi e ragazze sorridenti, che si salutavano e abbracciavano appena vedevano qualcuno che avevano conosciuto in chissà quale gara in giro per il mondo. C’erano polacchi, spagnoli, portoghesi, slovacchi, e di tante altre nazionalità che sarebbe lungo elencare.

Questo è il mondo che vorremmo vedere nei telegiornali. Un mondo di persone di diverse nazionalità che si incontrano per gareggiare con sportività e rispetto. Era bello vedere, alla partenza della Super Elite Man, una gara riservata agli atleti più preparati e più competitivi, come i concorrenti si incoraggiassero a vicenda, e accogliessero con rispetto e ammirazione gli atleti più quotati. È il mondo che ci piace. Un mondo dove si compete, ma non cisi dimentica mai, prima o dopo la gara, che si tratta solo di una manifestazione sportiva. Che alla fine conta che si è passata una giornata in compagnia di amici che hanno i tuoi stessi interessi.Che magari vedi una volta l’anno, ma che ti porti nel cuore fino alla prossima gara.

Tornando alla Spartan Race che si sta svolgendo a Cerveteri, tutto procede con regolarità e senza intoppi. Il programma è stato fino a questo momento rispettato, negli orari previsti. L’organizzazione è, ma non poteva che essere così, imponente. Fin dalle prime ore della giornata, Piazza Aldo Moro si è riempita di ambulanze, e di macchine della Polizia e dei Carabinieri. Molti gli addetti che hanno fatto in modo che tutto si svolgesse regolarmente, nonostante il fiume di ragazzi che è andava verso il Parco della Legnara per la registrazione alle varie gare. I ragazzi e le ragazze erano veramente tanti all’interno del parco. Con tuti gli stand già operativi e, in bella vista, la rastrelliera con le medaglie già pronte ad essere poste sul collo dei vincitori delle tante gare in programma oggi.

Chiudiamo con il programma di oggi. Stamattina, alle ore 8:00 è già partita, da Piazza Risorgimento, la Super Elite Man. Alle ore 8:15 è partita la Super Elite Women. Seguiranno, alle 8:30 e alle 9:45, la Super Age Group e la Super Open. Alle 13:00, sempre da Piazza Risorgimento, alle 13:00, partirà la Sprint Open. Mentre chiuderà, con partenza alle 11.30, la Hurricane Heat 24 Hours.