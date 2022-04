Ardita: “Con Moscherini rilanceremo il settore proponendo un accordo con l’Autorità Portuale”

“A Cerveteri turisti in calo alla Necropoli, serve una politica che investa davvero sul turismo”

“Svilupperemo il turismo a Cerveteri, facendo arrivare i croceristi in transito da Civitavecchia. La necropoli sarà il fiore all’occhiello.”

Così Giovanni Ardita, consigliere di Fratelli d’Italia a Ladispoli e candidato alle prossime amministrative nel capoluogo cerite.

“In questi giorni – spiega Ardita – ho voluto approfondire, con dati alla mano, la situazione dei visitatori della Necropoli, paragonandola con la vicina Necropoli di Tarquinia. Mentre Tarquinia nel triennio 2017-2019 ha avuto una crescita di visitatori da 93.588 a 104.853 visitatori nel 2019, purtroppo per la Necropoli di Cerveteri non possiamo dire la stessa cosa in quanto dal 2017 al 2019 vi è stato un numero inferiore di visitatori sia in partenza, sia nel triennio: si è passati da 64.992 a 62.006. Se vogliamo pensare che la decrescita dei visitatori sia dovuta in parte alla crisi economica il discorso dovrebbe valere per entrambe le realtà”.

“Questi dati – aggiunge – ci fanno comprendere che la politica a Tarquinia ha investito sul Turismo, sull’incentivazione delle strutture ricettive turistiche. Recentemente a Tarquinia sono stati costruiti nuovi alberghi, al contrario a Cerveteri in 20 anni non si è riusciti a costruire un albergo ad 1 stella. Se è vero che d’altra parte che Tarquinia è molto vicina al Porto di Civitavecchia, Cerveteri vanta anch’essa una posizione strategica geografica di tutto rispetto, se non migliore: 20 minuti da San Pietro centro di Roma, 30 minuti dall’aeroporto di Fiumicino e meno di 20 minuti di Autostrada per raggiungere il Porto di Civitavecchia”.

“Si può fare di più e crediamo che Moscherini sia veramente il Sindaco che potrà rilanciare il turismo alla Necropoli di Cerveteri. La politica dovrà supportare chi investe su nuove strutture ricettive, importanti non solo per i numerosi visitatori della Necropoli ma anche per dare prospettive nel mondo del lavoro ai tanti giovani che escono dallo stesso istituto alberghiero frequentato da studenti di Ladispoli e Cerveteri che da anni non vedono sorgere un Albergo nel territorio”.

Con Moscherini – conclude Ardita – sicuramente proporremo convenzioni tra il Comune di Cerveteri e l’Autorità Portuale, proporremo ai molti turisti che scendono al Porto di Civitavecchia di visitare prima la necropoli di Cerveteri e poi di andare a Roma o in Vaticano”.