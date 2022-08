Giovedì 11 agosto alle 21 nella centralissima piazza IV novembre

A Bracciano il concerto ‘La Musica nel Cinema’ con la Nova Amadeus Chamber Orchestra

Una grande orchestra da 27 elementi giovedì 11 agosto alle 21 nella centralissima piazza IV Novembre a Bracciano per uno degli eventi di punta dell’estate braccianese. La Nova Amadeus Chamber Orchestra per la direzione del maestro Stefano Sovrani porta sulla ribalta braccianese i brani più celebri della musica da film.

Morricone, ma non solo, per il concerto “La Musica nel Cinema” da non perdere nella calda estate sul lago di Bracciano. Sul palco un’orchestra in piena regola che eseguirà un programma degno dei più grandi teatri italiani.

Il concerto, a ingresso libero, è inserito nel calendario messo a punto dal Comune di Bracciano – Assessorato alla Cultura retto da Emanuela Viarengo, col contributo di Regione Lazio – Laziocrea.

Attiva dal 1983, la Nova Amadeus Chamber Orchestra, vanta importanti collaborazioni con la Rai per la realizzazione di vari spettacoli televisivi e l’incisione di colonne sonore. Ha preso parte a prestigiosi Festival internazionali in Grecia, Svizzera, Germania, Francia, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Bangladesh, Corea del Sud. È stata protagonista, con grande successo di pubblico e di critica, di tournée in Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailandia, Vietnam, Australia, Stati Uniti, Canada, Danimarca e Turchia. Nel 2019 si è esibita nella prestigiosa sala del Palazzo del Popolo di Pechino per il Concerto di Capodanno 2020.

Per il pubblico braccianese la Nova Amadeus Chamber Orchestra eseguirà brani di Nino Rota, Benedetto Marcello, Andrew Lloyd Webber, Luis Bacalov, George Gershwin, Ennio Morricone, Zequinha de Abreu, John Williams, Guido Ferilli, Henry Mancini, Nicola Piovani. Si tratta del meglio della musica da film. Quattro i musicisti solisti impegnati nel concerto: al violino Plamena Krumova, all’oboe Ida Gianolla, al clarinetto Ermanno Veglianti, al pianoforte Eugenia Tamburi. Tra i solisti spicca il soprano Sarah Agostinelli.

“Portare la Nova Amadeus Chamber Orchestra sul lago di Bracciano – commenta il direttore d’orchestra Stefano Sovrani – è per me motivo di soddisfazione. Un territorio così bello dal punto naturalistico, ricco di storia, può diventare una meta importante anche dal punto di vista culturale e musicale e senz’altro in quest’ambito, la musica concertistica riveste un ruolo importante. Ringraziando il Comune di Bracciano – aggiunge Sovrani – ci auguriamo che questo sia il primo di una lunga serie di concerti di livello che possano dare lustro a un territorio spettacolare sotto moltissimi punti di vista. La grande musica è un attrattore straordinario per il turismo e arricchisce la vita culturale locale”.