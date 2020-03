8 Marzo a Santa Severa e Civitavecchia con gli “stalli rosa per le donne”

Grande festa domenica 8 marzo in occasione della celebrazione della giornata della Donna. In due punti della Città, nella frazione di Santa Severa ed in piazza Civitavecchia, saranno ufficialmente inaugurati gli stalli rosa che.

Ben venticinque, sono stati ridisegnati nei giorni scorsi.



Non più parcheggi riservati alle sole donne in gravidanza ma una nicchia di bon ton che consentirà alle donne in gravidanza, a quelle più anziane, alle mamme con figli e a quelle con piccoli problemi di deambulazione di trovare un parcheggio temporaneo e sicuro vicino, molto vicino, a punti di interesse strategico. In fondo non si tratta di un parcheggio esclusivo – dice Patrizia Befani, consigliere delegato a patrimonio e viabilità nell’amministrazione Tidei – ma di un modo che abbiamo pensato per rendere meno pesante la giornata alle donne che devono risolvere le loro personali incombenze ma non riescono a farlo con la dovuta agilità. Via quindi a questi stalli per autovettura disegnati vicino a negozi, uffici pubblici, istituti bancari e farmacie. Grazie anche all’impegno di Claudia Calistri, consigliere comunale con delega alle pari opportunità, assieme alla quale ho convinto il sindaco Pietro Tidei ad appoggiare la nostra proposta e lui immediatamente ha dato il semaforo verde all’iniziativa. Finalmente qualcosa di concreto che non inserisce un a tutela speciale per gli automobilisti di sesso femminile ma aiuta tute le donne in difficoltà e le fa sentire di nuovo padrone del loro tempo.





Un grazie va anche a chi cerca di farsi visibilità con le iniziative degli altri, senza peraltro avere la dignità di metterci la faccia ed il cuore e si diverte a criticare iniziative come queste mobilitando di volta in volta inconsistenti entità.

I parcheggi rosa realizzati dieci anni fa sono funzionali ad un tipo di progetto ormai superato, come le fiaccolate. In una Città che ha bisogno di tutto, quale Santa Marinella, ci si rimboccano le maniche, si propone e si realizza quello che occorre alla Comunità. Tra qualche anno Santa Marinella avrà un volto nuovo, chi ci crede lo sa bene, chi sa solo chiacchierare avrà perso l’ennesimo treno e lo saluteremo tutti sventolando il fazzoletto.



Appuntamento per chi ama la propria Città, domenica alle ore 10 a via Cneo Domizio 32 a Santa severa e poi alle ore 11,30 a piazza Civitavecchia”