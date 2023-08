60 anni di storia, 60 di “Cervetranità”: oggi inizia la Sagra dell’Uva

Giovedì 24 agosto riparte la Sagra dell’Uva, segni particolari: storia, uva, vino, carri, risate, musica e tanta Cerveteri

Ci sono tradizioni che vanno rispettate perché quello che simboleggiano va oltre la semplice ricorrenza. Più di 60 anni fa a Cerveteri nasceva la Sagra dell’Uva e, oggi, è ancora l’evento più atteso dell’anno. Saranno 4 giorni di festa, di fermento, con l’aria che è cambiata già nelle ore precedenti. Il centro storico era in subbuglio, i commercianti tesi, la Polizia Locale indaffarata. Si respirava già odore di mosto e storia.

Quest’anno più che mai le aspettative sono alte, 60 anni pesano e la Sagra deve dimostrare di non accusare il colpo.

Si parte eccezionalmente oggi, giovedì 24 agosto, alla Fontana del Mascherone: da Piazza Risorgimento inizierà a sgorgare vino e poi sarà festa. Non mancheranno i Rioni, vivi più che mai, impegnati nella mitica Gara della Pigiatura e nella ormai cult Sfilata dei Carri Allegorici. Non mancherà la musica con l’omaggio a De Andrée e con tanti artisti che affolleranno le piazze e i Giardini. Non mancheranno le risate con 3 grandi comici nell’Arena della Legnara. Ma soprattutto, non mancherà il vino con una Piazza Santa Maria più gremita che mai.

Tra mille difetti e polemiche, c’è qualcosa che unisce tutti. Forse la Sagra è proprio l’evento durante il quale si depongono le armi e si ricorda che una Cerveteri più bella può esistere.

Il Programma completo della 60° edizione della Sagra dell’Uva

Occhi puntati sull’apertura di giovedì 24 alle ore 18 a Pizza Risorgimento a cui seguiranno le aperture degli stand e della Piazza del Vino e dei Sapori. Sarà una prima serata a ritmo di musica con un omaggio a De Andrée alla Legnara, ma anche della cultura con l’apertura di una mostra alle Case Grifoni.

Gli stand e la Piazza saranno aperti tutti i giorni. In particolare, venerdì sabato e domenica alle ore 17:00 in Piazza Santa Maria si terranno 3 seminari proprio sul vino.

Le serate di venerdì, sabato e domenica vedranno impegnati nell’ordine: Dario Cassini, Paolo Ruffini e Marco Marzocca.

Tra gli appuntamenti tipici non mancheranno la Gara della Pigiatura sabato alle 19 e la sfilata dei Carri Allegorici domenica alle 18.

Per tutti e 4 i giorni previste delle aperture straordinarie della Necropoli con particolare attenzione a sabato e domenica. Sabato alle ore 18 verrà inaugurata un’importante mostra temporanea dedicata alla Guerra di Troia e domenica, per i più temerari, si potrà godere dell’alba alla Necropoli della Banditaccia.

Lo spettacolo pirotecnico di domenica 27 a mezzanotte chiuderà ufficialmente l’edizione.

La viabilità

Durante i giorni di Sagra, anche la viabilità subirà dei cambiamenti. Ecco il testo dell’ordinanza:

DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, CON RIMOZIONE, dalle ore 23:00 del 23/8/2023 alle ore 08:00 del 28/8/2023 e comunque fino al termine della manifestazione in tutte le vie e piazze del CENTRO STORICO, in Piazza Aldo Moro, Piazza dei Tarquini, Via A. Ricci, Piazza Dante, Mura Castellane, Via Ceretana, Via della Necropoli su entrambi i lati (tratto compreso tra Viale Manzoni e Via Ceretana, nonché a partire dall’intersezione con Via del Sasso in direzione della Necropoli) per consentire

l’allestimento di stands, bancarelle ed attrazioni varie;

Il DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 08:00 del 24/8/2023 alle ore 08:00 del 28/8/2023 e comunque fino al termine della manifestazione in tutte le vie del CENTRO STORICO e in tutte le altre vie sopraindicate

-) la circolazione veicolare in via Col di Lana sarà regolata, nei giorni ed orari della Sagra, nel senso opposto a quello ordinario, da via Santangelo a via Diaz, mentre via del Lavatore sarà regolata a senso unico in direzione via della Circonvallazione.

-) per i veicoli che circolano in via della Circonvallazione, all’intersezione con via della Necropoli avranno

l’obbligo di “svolta a destra”.

-) l’istituzione del senso rotatorio all’intersezione tra viale Manzoni, via della Necropoli e vi del Sasso.

-) nelle stesse date e orari di cui al punto precedente, il DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, CON RIMOZIONE, su ambo i lati di Viale Manzoni, nel tratto compreso tra l’intersezione di Via della Necropoli e quella con Via Leopardi;

-) l’individuazione di PARCHEGGI RISERVATI AGLI INVALIDI nei seguenti punti:

ultimo tratto di Via Rosati in corrispondenza del Piazzale del Granarone e dell’area di

accesso al Cimitero, a tal fine l’accesso in Via Rosati da Via Laudenberg sarà consentito

esclusivamente a tali categorie di veicoli (14 posti);

via Ceretana nel tratto compreso tra via Settevene Palo e via della Necropoli sul lato

destro (5 posti)

-) in relazione ai divieti e limitazioni stabiliti nel Centro Storico, la sosta sarà garantita ai titolari del contrassegno del quale gli stessi sono già in possesso, presso il parcheggio all’interno dell’area posta in via Merlini.

-) tutti i giorni le operazioni di CARICO E SCARICO verranno garantite a tutti i fornitori e standisti e residenti dalle ore 08:00 alle ore 11:00;

-) I capolinea del CO.TRA.L. e del Servizio Urbano sono rispettivamente collocati nelle adiacenze edificio ex Mondo Convenienza e in L.go Almunecar